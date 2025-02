Aastapäevakingitus meie lugejale: laupäevane Postimees Nädal on tasuta saadaval!

Olav Ehala muusika on rohkem kui meloodiad – see on Eesti kultuuri hing. Tema lood filmidest ja lavastustest on saatnud meid läbi aastakümnete, kujundades eestlaste ühist identiteeti. Vabariigi sünnipäeva eel tegi Postimees Nädala suure intervjuu just Olav Ehalaga!