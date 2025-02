VAKTSINEERIMINE Abilinnapea kirjas terviseministrile: praeguse olukorra jätkumisel suureneb oht haiguspuhanguteks

«Tallinna linn on sügavas mures vaktsineerimise vähenemise trendi pärast, mida kajastab Tallinna Koolitervishoid SA kooliõdede 2024. aasta ülevaade. Kooliõed juhivad tähelepanu, et laste ja noorte vaktsineerimise tase on langenud kriitilise piirini,» kirjutas abilinnapea Jašin minister Sikkutile.

Abilinnapea märkis ministrile, et viimase viie aasta jooksul vaktsineerimisest keeldujate arv on kolmekordistunud, mille tagajärjel üle kolmandiku õpilasi on jäänud kõrvale mumpsi-leetrite-punetiste vaktsineerimisest. Terviseameti andmeil registreeriti möödunud aastaga 258 läkaköha haigusjuhtumit, mis on enam kui 8 korda suurem näitaja kui samal perioodil aasta tagasi. «Tervisekaitse ja haiguste ennetamine on üks olulisemaid aspekte nii laste heaolu kui ka kogu ühiskonna turvalisuse tagamisel,» märkis Jašin Sikkutile.