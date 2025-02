VIDEO Politsei kõrvaldas Tallinnas roolist purjus liinibussijuhi

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse grupijuht Marek Vähi ütles Kanal2 uudistemagasinile «Reporter», et bussijuhi joove ei olnud nii suur, et politsei oleks pidanud alustama kriminaalmenetlust, kuid väärteo kohta oli see päris kõrge näit. Kriminaalne joove algab 1,5 promillist.