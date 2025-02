Peaminister Kristen Michal viibib Vene agressiooni aastapäeval Kiievis

Peaminister ütles, et Eesti läheb Kiievisse sõnumiga – seisame Ukraina kõrval, Ukraina saab Eesti peale loota, meie toetus ei lõppe seni, kuni kestab verine agressioon. «Eesti ja Euroopa toetus püsib kuni Ukraina tingimustel saavutatud rahuni ega lõppe enne, kui Ukraina on vabastatud. Oluline on tegutseda kiiremini ning suurendada toetust Ukrainale,» lisas ta.