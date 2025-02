«Me peksame vaenlast eemalt suurendades lööke nende territooriumile. Meie tegevuse sihtmärgiks on sõjaväeüksused, arsenalid, laohooned, sõjalis-tööstuskompleksi ettevõtete töökojad, naftatöötlemistehased ning muud energia- ja logistikaobjektid, mida Venemaa meievastases sõjas kasutab. Löögiulatus sügavale Venemaa territooriumile on jõudnud juba 1700 kilomeetrini. Valmistame ette uusi kaugmaarelvi ja need võetakse kasutusele,» lubas ülemjuhataja.