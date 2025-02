Lekkinud saladokument paljastas valitsuse energiablufi algallika

Valitsus ja kliimaministeerium raiusid meretuuleparkide vajadust õigustades kuni jaanuari keskpaigani, et Eesti energiatarbimine (praegu umbes kaheksa teravatt-tundi (TWh) aastas) tõuseb kümne aastaga kahekordseks. Alles asjatundjate massiivsete protestide peale nõustuti Eleringi ja Rohetiigri hinnanguga (tõus umbes 11 TWh-ni).

Möödunud nädalal pauguga lõhki läinud energiabluff sai aasta tagasi alguse just kliimaministeeriumi välja käidud energiatarbimise prognoosist. Riigikontroll nõudis seetõttu nüüd välja prognoosi algandmeid. Kuna kliimaministeeriumi väitel pärines see EISAst, esitas riigikontroll nõude majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) ja selle halduse all olevale EISAle.