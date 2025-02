Suur nõudlus kilutoodete järele pani firmajuhi kaupa juurde vedama

«Jah, kaubamasinad veavad küll kaupa, aga sellele vaatamata pidime autojuhiga ise juurde vedama. Sedasi läks õhtuni välja,» rääkis Solomkin reedese tegusa tööpäeva lõpus. «Riigi aastapäevaks veebruaris on nõudlus kilutoodete vastu ikka väga suur. Nii on see olnud aastast aastasse ja ainult eelmise aasta veebruar kujunes mõnevõrra tagasihoidlikumaks.» Solomkini sõnul algas kilutrall tänavu tegelikult juba jaanuaris, kestis sisuliselt terve veebruari ja läheb suure tõenäosusega märtsisse välja.