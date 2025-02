TRUMP SAATIS KARISELE KIRJA Tunnustan Eesti kaitsekulusid ja kava neid veelgi tõsta

Lugupeetud härra president,

Palun võtke vastu minu õnnitlused Ameerika Ühendriikide rahva nimel Eesti iseseisvuse 107. aastapäeva puhul 24. veebruaril. See päev on kõigi eestlaste jaoks uhkuse hetk ning meenutab meile teie riigi vastupidavust ja kindlameelsust.

Tunnustan Eesti juhtrolli mitmetes meie kahepoolse koostöö kesksetes valdkondades, sealhulgas julgeoleku, majanduse, energeetika ja tehnoloogia vallas. Eesti on märkimisväärselt suurendanud oma panust NATO koormajaotusse ning mõistan, et loodate seda kohustust peagi veelgi suurendada. Olen tänulik ka selle eest, et teie riik on suurepärane võõrustaja Ameerika Ühendriikide roteeruvatele vägedele.

Teie riigi iseseisvuse aastapäev olgu ühtaegu nii mineviku tähistamine kui ka ühiste väärtuste kinnitamine, mis ühendavad ameeriklasi ja eestlasi.

Veel kord, õnnitlen teid ja Eesti rahvast selle tähtsa sündmuse puhul. Ootan huviga meie edasist koostööd, et tugineda seni saavutatule ning täita veelgi rohkem meie ühiseid eesmärke.

Lugupidamisega

Donald J Trump