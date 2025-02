Nüganen märkis, et kontserti luues pani ta enda vaataja rolli. «Väga palju asju mõtlesime nii, et kui me ise istuksime saalis, siis mis meile meeldida võiks. Et oleks natukene ülev, natukene rõõmus, helge, ja et mõni probleemne asi saaks ka ära puudutatud,» sõnas Nüganen.