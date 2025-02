Martin Herem: kui asjad lähevad tõsiseks, on üksmeel olemas

«Üksmeel on täiesti olemas,» kinnitas ta, tuues esile reservväelaste ja nende perede, aga ka tööandjate toe. Samuti näeb ta üksmeelt küsimuses, mis puudutab riigikaitse rahastamist riigieelarvest. «Siin on minu arvates väga suur üksmeel, mis on täiesti erinev igapäevasest poliitikast,» lisas Herem.