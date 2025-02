VIDEO Matis Leima: enne ei maksa midagi teha, kui ei ole saunas käidud

«Me Matisega saame kokku, lähme sauna ja siis kirjutame muusikat ning laseme selle AI-l ümber kirjutada. Ja siis tuleme vabariigi aastapäevale,» selgitas Vabarna sarkastiliselt enda pidupäeva tegemisi. Siiski täpsustas ta, et tegelikult on tema vabariigi aastapäevad üsna tavalised. «Natuke toitu, natuke head juua ja natukene telekat,» rääkis Vabarna.

Leima täiendas, et võimalusel käiks ka kuberneri aias ja kutsus sõbrad külla. See aasta aga nii ei läinud. «Eile me käisime vabariigi aastapäeva tähistamas Kohilas. Nii et täna hommikul kuberneri aeda ei jõudnud, millest on väga kahju,» rääkis Leima.