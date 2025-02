President Alar Karis rääkis vabariigi aastapäeva kõnes, et Eesti pikaajalise arengu tagamiseks on kindlasti vajalik samm hariduse uuendamine ehk tuleb ümber vaadata arusaamad õppimisest ning võtta kasutusele uued võimalused ja tehnoloogilised lahendused.​

Tema sõnul on Eesti praegu silmitsi järgmise suure murrangulise tehnoloogia saabumisega. «Nii nagu interneti massilise leviku esimestel aastatel ei suutnud me arvata, et meie elu igapäevaseks osaks saavad sotsiaalvõrgustikud või e-riik, ei oska me praegu ette näha, kuidas tehisaru lõpuks meie maailma muudab. Kuid teadvustagem – see muutus saab olema suur,» ütles Karis.