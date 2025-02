KUKU Robert Sarv Suure-Lähtru juhtumist: karistus on teistest galaktikaliselt suurem

Miks aga otsustas ta sedavõrd raske juhtumi vastu võtta? «Mul on olnud alati selline deviis, et igaüks meist väärib põhiseadust, õigust seaduse kaitsele ja sõltumata sellest, milline see tegu on. Jah, ma olen mingid kaasused ka ära öelnud, aga need on olnud sellised, mida ma isiklikult teha ei suudaks,» põhjendas Sarv saates, märkides, et see tundus talle juriidiliselt põnev kaasus. Küll aga nentis ta, et kõnealune kaasus on olnud ka talle isiklikult emotsionaalselt väljakutsuv.