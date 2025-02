Svet tahab Lasnamäele transpordiametile uue hoone ehitada

Minister tõi välja, et praegu tegutseb transpordiamet Sauel ja Tallinnas viies erinevas asukohas. «See ei ole mugav klientidele ega töötajatele. Hooned on amortiseerunud,» tähendas Svet.

Lasnamäe kasuks räägib tema meelest see, et seal on ruumi, on väga hea transpordiühendus ning töökohtade loomine elavdab alati piirkonda tervikuna.