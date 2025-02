Eesti hariduse võiks maailma lennutada tehisaruhüpe

Pea 30 aastat tagasi tegi president Toomas Hendrik Ilvese ideest kantud Tiigrihüpe meid e-Eestina maailmas tuntuks. Toonasest eduloost inspireerituna tekkis vabariigi presidendil Alar Karisel mõte, kuidas pakkuda meie õpilastele jätkuvalt maailma parimat haridust. «Peame muutma seda, mida ja kuidas me õpetame. Kui olen rääkinud targast rahvast, olen seda määratlenud oskusega tulla toime kõige erinevamates olukordades, ja tark rahvas ei karda kohtumist tundmatuga,» lausus Karis, pidades tundmatu all silmas tehisaru.

«Kooliõpilastele tuleks tagada ligipääs uutele abimeestele, et anda tiigrile uut hoogu hüpata nii kaugele ja kõrgele, et hüppest saaks lend,» lausus Karis. Tema väljapakutud idee on saanud tuule tiibadesse ja juba sel sügisel jõuavad digitaalne õpivara ja keelemudelid paarikümne tuhande õpilaseni.