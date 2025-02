INIMESTEST AEGAMÖÖDA Silvia. Süda õige koha peal

Mõni aasta on sellest. Silvia seisis linnaliinibussi vahekäigus. Buss pidurdas järsult. Silvia põrkus rindkerega vastu tema ees olevat metalltoru. Jõudis kuidagi koju. Metsik valu rinnus sundis pikali heitma. See valu kestis mitu päeva. Arstid ütlesid, et põrutus oli tema südame paigast löönud. Aga – oleks võinud ka tappa. Süda läks tasapisi õige koha peale tagasi ja tuksub siiamaani õiget tuksumist.