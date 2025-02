Ühiselt peetakse vastuvõetamatuks, et minister Alender on avalikkusele korduvalt ja teadlikult valetanud seoses meretuulepargi toetamise plaaniga 2,6 miljardi euro ulatuses.

«Hiigelsuure rahaeraldisega seoses on käinud kaasas eksitamised, segadused ning salatsemised,» ütles EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme.

Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats tähendas, et salastatud andmetele tuginedes ei saa riik võtta miljarditesse eurodesse ulatuvaid kohustusi, mis panevad aastakümneteks maksumaksjatele niivõrd suure koormuse.

«Peame olema kindlad, et energiapoliitilistest otsustest saadav kasu jõuaks kodutarbijate ja ettevõtjateni päriselt soodsa elektriarve näol, mitte vaid kasumina kitsa ringi arendajate taskutesse. Kliimaministri juhtimisel on tekkinud energiakaos ja ilmselgelt käib energiapoliitika vedamine Yoko Alenderile üle jõu ning ta peab ametist tagasi astuma,» rääkis Laats.

Martin Helme ja Lauri Laats leiavad, et minister Alender kannab oma lühinägeliku ja korruptiivsete tunnustega energiapoliitikaga kaasvastutust selle eest, et meie tööstusettevõtted ei ole rahvusvahelisel turul konkurentsivõimelised ning Eesti majandus on langenud 11 kvartalit järjest.