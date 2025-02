Riigikohus kinnitab: KOV võib kontrollida rahvastikuregistri andmete õigsust

Ringkonnakohus rahuldas 2024. aasta veebruaris Isamaa erakonna liikmete kaebuse, milles väideti, et mitme kohalikel valimistel Elva vallas kandideerinud isiku püsiv elukoht ei ole Elva vallas. Ringkonnakohus kohustas valda kontrollima kaebuses nimetatud isikute rahvastikuregistri elukoha andmete õigsust.

Riigikohus märkis, et rahvastikuregistri pidamise eesmärk on usaldusväärse teabe kogumine, mis tähendab, et töödeldavad isikuandmed peavad olema tõesed. Igaüks võib Eestis valida omale vabalt elukoha, kuid elukoha andmed tuleb rahvastikuregistrile esitada tegelikkusele vastavalt. Inimesel võib olla mitu alalist elukohta (nt linnakorter ja maamaja). Mitme elukoha puhul valib isik vabalt, millist neist kanda rahvastikuregistrisse.