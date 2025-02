Tähtaegselt esitatud põhjendatud nõuded hüvitatakse reisijatele ühe nädala jooksul 55 protsendi ulatuses. Amet on teinud reisiettevõtja tegevuse osas kuriteoteate Politsei- ja Piirivalveametile.

«Meil on väga kahju tekkinud olukorra pärast, kus sajad inimesed on jäänud ilma reisist ning nagu tänaseks selgunud, pole tagatise arvelt võimalik neile ka kogu summat tagastada. Oleme avalduse saatnud tarbijatega eraldi ühendust võtnud, et selgitada olukorda ja edasisi võimalusi,»​ ütles TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel.