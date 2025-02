Politseinikule keskmist sõrme näidanud mees: ma kohendasin prille

Ta ütles, et viibis 9. mai kontserdi ajal promenaadil ja oli natuke joobes. Promenaadil märkas ta politseivormis ametnikke ning ta rääkis, et muusika taktis sillast eemale liikudes oli tal vaja prille kohendada. Harjumusest teeb ta seda enda sõnul keskmise sõrmega, aga just sel hetkel pöördunud politseinik tema poole. Kuna ta ei kuulnud, mida ametnik ütles, tegi ta sammu tema poole, misjärel politseiniku paariline tõukas teda vastu põlve. Sellele järgnes selja taga käte raudu panemine ja mehe jaoskonda viimine.