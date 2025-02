Kadunud ja leitud: kinnistest koolidest põgenetakse ikka ja jälle

Direktor Kristin Hollo tunneb, et töötab väga õiges kohas ning et lapsed on ju tegelikult toredad ja väga inspireerivad. Laste lahkust näidati ka Postimehele: kui oli vaja foto jaoks direktori ümber siblida, aitasid kõik õpilased hea meelega kaasa.

Foto: Martin Pedaja