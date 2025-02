Geoloog selgitas, et USA tahetud haruldasi muldmetalle on vaja tehnoloogiasektoris näiteks nii kaitsetehnikaks, elektroonikaks kui ka kosmoseplaanideks. Elektroonikas vajatakse muu hulgas ka grafiiti ja liitiumit, mille poolest on Ukraina Soesoo sõnul Euroopa kõige suuremate reservidega maa.

«Kui uskuda uudiseid, et 50 protsenti kogu tulust, mis tuleb Ukraina riiklikust maavarast, peaks Ameerika Ühendriikidele kuuluma, et seda siis nn ülesehitusfondi panna... See on väga kõrilõikajalik lähenemine,» arvab teadlane.