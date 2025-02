Eesti ja Soome presidendid kinnitavad julgeolekukoostöö vajalikkust

President Karis rõhutas atlandiüleste suhte olulisust ja kasulikkust nii Euroopa Liidu kui Ameerika Ühendriikide jaoks. «Aga on selge, et Euroopa peab panustama rohkem kaitsesse ja koormajagamisse. Tähtis on, et Euroopa Liit tegutseks ühtse ja enesekindlana. Euroopa peab leidma üles oma tugevused,» ütles president Karis.