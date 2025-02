Ambla peatänav on esmaspäeva õhtul nii vaikne, et võiks kuulda nõela kukkumist. Hingelistki ei liigu, sebimine käib hoopis mujal. Kohalikku rahvamajja on Marianne ja Miku kutse peale tulnud tuulikuteteemalist infotundi kuulama veerandsada inimest.