Kohalikel valimistel hääletamine. Foto on illustratiivne.

The Economist Intelligence Unit'i iga aasta välja antava demokraatia indeksi kohaselt on Eestist saanud «täielik demokraatia», asudes pingereas 21. kohal. Kuigi üldine demokraatia trend on languses, teenisid lisaks Eestile sama tiitli Portugal ja Tšehhi.