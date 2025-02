Läänepartnerid andsid OSCE hinnangul Ukrainale abi liiga hilja ja vähe

«Jah, ma olen seda korduvalt kuulnud, et me ei suutnud sõda peatada. Aga kes oleks võinud seda teha, kui olla päris ausad? Kui riigil on imperialistlikud pürgimused, siis on väga raske sekkuda, kui just jõuga ei räägita. Ja ma pean silmas sõjalist jõudu,» kommenteeris Kauma rahvusvahelise üldsuse, mille hulgas OSCE suutmatust peatada Venemaa sõda Ukraina vastu.