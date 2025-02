Notarid: Venemaa perekonnaseisudokumendid kaotavad kehtivuse

Persidski sõnul võiksid inimesed eelkõige kontrollida rahvastikuregistrist oma perekonnaseisuandmeid.

«Näiteks võib hiljem probleeme põhjustada see, kui inimene on Venemaal abiellunud, lahutanud või saanud lapse, kuid neid andmeid ei ole Eesti registrisse kantud. See omakorda mõjutab näiteks pärimismenetluse kiirust või uue abielu sõlmimist,» lausus ta.

Rahvastikuregistri andmeid saab kontrollida e-rahvastikuregistris. Kui registriandmed on puudulikud, tuleks juba praegu pöörduda oma kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, et need enne 18. märtsi korda teha.

Üle tasub vaadata kõik Venemaal väljastatud notariaalsed volikirjad, mida kasutatakse Eestis kinnisvaratehingute, pärimismenetluste või muude toimingute jaoks.

«Kui isik soovib volikirja alusel veel mõnda tehingut teha, kuid on seda seni mugavusest edasi lükanud, tuleks see nüüd ära teha, et vältida lisakulusid ja viivitusi,» lisas Persidski.

Notar soovitas inimestel, kellel on Venemaal väljastatud dokumente, võtta aegsasti ühendust notari või kohaliku omavalitsusega, et selgitada välja, kas nende dokumentidega on seotud toimingud, mida oleks vaja enne õiguslepingu lõppemist ära teha.