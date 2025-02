KUKU Soomlased tunnevad huvi: kuidas pääseda Saaremaale ja Hiiumaale?

Hiljuti Helsingi turismimessil oma kodusaart Hiiumaad tutvustanud Lipasti sõnas, et soomlaste huvi Eesti vastu näib aina suurenevat: «Suur osa neist piirdub küll ainult Tallinna ja suuremate linnadega, aga soomlaste jaoks on ka väga huvitavad meie maapiirkonnad ning saared.»

Kui vanasti teati Lipasti sõnul Soomes saartest eeskätt Saaremaad ja seda tänu Georg Otsale, siis nüüd tundub talle, et teatakse ka Hiiumaad. Hiljutisel turismimessil reklaamis Lipasti Hiiumaad just saarlasega kõrvuti: «Ma olin valmis, et seisan saarlase kõrval ja piiksun, et Hiiumaa on ka olemas, tulge Hiiumaale ka, aga mul polnudki vaja seda teha. Kõik teadsid!» kirjeldas Lipasti. Messil oldi enim huvi tuntud mitte isegi saarte vaatamisväärsuste, vaid sadamate kohta: «Küsiti, et kuidas kohale saab.»