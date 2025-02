«Maavarade kättesaadavus, aga samas ka eetiline ja jätkusuutlik uurimine ja kaevandamine on meie strateegiline huvi,» põhjendas Eesti suurt esindatust ministeeriumi maavarade osakonna nõunik Margus Raha. «Esitleme konverentsil EGT fosforiidiuuringut ning viime läbi Eestit tutvustava hommikuseminari. Ministril on roll ka Euroopa Liidu esindajana - ta osaleb Euroopa Liidu paneelis ning tema peamine sõnum on, et kriitiliste maavarade puhul on ülioluline silmas pidada jätkusuutlikkust, keskkonnasõbralikkust ja eetilisust.»