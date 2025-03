Alates tänasest saab Tallinnas esitada avaldusi esimesse klassi astumiseks

Abilinnapea Aleksei Jašin tõdes, et kui aasta tagasi tundsid esimese klassi lapsevanemad tuleviku ees teatavat muret, siis täna on suuremad pinged seljatatud. «Esimene aasta eestikeelsele õppele üleminekul on kinnitanud, et Tallinna koolid kohanevad muutustega järjekindlalt, isegi kui protsess ei kulge kõikjal samal tasemel. Kõik üleminekukoolid on oma ülesandega hästi toime tulnud ning mitmed neist on loonud tugeva õpikeskkonna, mis võimaldas avada klasse ka lastele, kelle eesti keele oskus on emakeele tasemel,» rõhutas Jašin.