Eksperdid: me tegelikult ei tea, mis Valges Majas päriselt juhtus

USA ekpert Andreas Kaju lausus, et loomulikult oli see, mida me telepildis nägime kole ja seda on väga raske kommenteerida, aga arvestada tuleks, et 90 protsenti sellest, mis tegelikult toimus, on eetritagune. «Praegu räägitakse kahest-kolmest läbirääkimiskanalist ja erinevatest seltskondadest, kes vastastikku arutavad erinevaid stsenaariume. See kõik teeb kogu loo keeruliseks. Sellele vaatamata tahaks kõigile soovida külma närvi. Just seetõttu, et me tegelikult ei tea, mis toimub.»

Kaju selgitas, et see, mida kaamerate ees tehakse, on osaliselt näitemäng oma sisemisele auditooriumile, oma valijate jaoks. Ta lausus, et ei maksa unustada, et ükskõik missugused läbirääkimised lõppevad alati kompromissiga ja kui need on head läbirääkimised, siis on mõlemal poolel süda natuke paha. «Praegu meile küll paistab, et ainult ühel poolel on halb ja et ukrainlasi sunnitakse paljust loobuma, aga me ei tea, milles venelased loobuma peavad. Millist survet saavad ameeriklased avaldada venelastele.»