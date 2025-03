Pevkur: Eesti saadab lähikuudel partneritega Ukrainasse enam kui 200 miljoni euro eest moona

Pevkuri sõnul on üldlevinud arusaamine, et sõja lõpp on lähemal kui kunagi varem, kuid selleks, et see saabuks Ukrainale, Eestile ja Euroopale vastuvõetavana, tuleb Euroopal pingutada Ukrainale relvaabi andes.

«On selge, et USA liigub oma «rahuplaaniga» edasi. Praeguseks on nad korduvalt väljendanud, et ei Euroopa ega ka Ukraina pole nende partner Venemaaga suhtluses,» tõdes Pevkur, tuues välja, et Euroopa ja Ukraina hoiavad oma seljad koos. Lisaks nentis ta, et ka USAl on vaja NATOt ja Euroopat, et taltsutada Hiina kasvavat võimu.