Välisminister Margus Tsahkna: sõjalise abi andmiseks tuleb moodustada tahtekoalitsioon

«Tänahommikune Balti riikide ja Ühendkuningriigi (UK) liidrite videokohtumine ning Londonist tulevad teated kinnitavad, et kriitiline enamus Euroopast mõtleb nagu meie,» lausus Tsahkna.

«Järgmise sammuna tuleb moodustada Euroopa eestvedamisel tahtekoalitsioon riikidest, kes tagavad Ukrainale jätkuva sõjalise abi ning töötavad välja tugevad julgeolekugarantiid. See tähendab, et need riigid panustavad koos Ukrainaga kestva ja õiglase rahu saavutamisse,» lausus välisminister.

Euroopa peab pingutama rohkem

Tsahkna rõhutas, et jagatud eesmärk on püsiv ja õiglane rahu ja selle saavutamiseks peab Euroopa pingutama senisest rohkem ja astuma oma samme senisest kiiremini.

«Takistus rahu saavutamisele on Putin ja tema jätkuv agressioon; meie surve peab olema suunatud agressorile, toetus aga agressiooni ohvrile. Alles siis, kui Putin mõistab, et aeg ei tööta tema kasuks, saavad võimalikuks tõsiseltvõetavad läbirääkimised,» tähendas Tsahkna.

Ta tunnustas ühtlasi Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa liidrirolli Ukrainale pakutavate julgeolekugarantiide väljatöötamisel ja kinnitas veelkord, et Eesti on valmis neis aruteludes aktiivselt osalema.

«Oleme veendunud, et püsiva rahu saavutamiseks peavad veenvad rahvusvahelised garantiid Ukraina julgeoleku, majandusliku arengu ning poliitilise stabiilsuse kindlustamiseks rakenduma koheselt pärast aktiivse lahingutegevuse lõppu. NATO ja Euroopa Liidu liikmesus võtavad aega; garantiid on aga vajalikud koheselt ja seetõttu on nende väljatöötamine õigeaegne,» märkis Tsahkna.

Ukrainale antavat sõjalist abi tuleb viivitamatult suurendada

Londonis arutatu on välisministri kinnitusel kooskõlas Eesti vaatega, et Euroopa peab olema Ukrainale pakutavate julgeolekugarantiide osas peamine koormakandja, kuid et selles on tarvilik ka USA osalus.

Tsahkna tervitas Londonis kõlanud sõnumit, et Euroopa riigid jätkavad pingutusi USA kaasamiseks. Ja ka seisukohta, et Ukrainale antavat sõjalist abi tuleb viivitamatult suurendada ning selle abi kohaletoimetamist kiirendada.

«Ühtlasi peame oluliseks, et Euroopa jätkaks Venemaale agressiooni hinna tõstmist nii sanktsioonide karmistamise kui külmutatud riigivara kasutuselevõtu osas. Ootame selle osas konkreetseid otsuseid eeloleva nädala Ülemkogult,» märkis Tsahkna.