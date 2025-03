Tallinna rendisõidukite valik täieneb pisimopeedidega

Järvan selgitas, et kuna tegemist on uudse sõidukiga Tallinna linnaruumis, on oluline tagada, et need integreeruksid turvaliselt ning ei tekitaks liiklejatele lisaohtusid. «Me ei sea takistusi uutele teenusepakkujatele, kuid ootame neilt vastutustundlikku tegutsemist ning juba varasemalt teiste turuosalistega kokkulepitud reeglitest kinnipidamist,» rõhutas Järvan. «Kuna turuosaliste arv kasvab, paneb Tallinn senised kokkulepped ametlikku määrusesse, et kõik uued ja ka vanad turuosalised saaksid reeglitest ühtmoodi aru. Oluline on märkida, et seaduse alusel kehtib määrus ainult rendisõidukitele ning erasõidukeid linn sarnaselt reguleerida ei saa.»