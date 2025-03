Digitaristu asekantslerina alustas tööd Tõnu Grünberg

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) sõnas, et digitaristu tõrketa toimimine ja küberturvalisus on praeguses geopoliitlises olukorras muutunud Eesti riigi hoidmise asendamatuks nurgakiviks. «Eesti riik peab kindlustama tõhusa kaitse mitmelaadsete ja üha ägenevate küberrünnakute tõrjumiseks. Eesti inimesed peavad olema kindlad, et nende andmed on turvatud, Eesti ettevõtted veendunud, et on küberrünnete eest kaitstud,»sõnas minister. «Laialdase, ka rahvusvahelise töökogemuse ja põhjalike inseneriteadmistega Tõnu Grünberg on suurpärane valik asekantsleri kohale. Hindan Tõnu Grünbergi puhul eriti tema eelnevat juhtimiskogemust rahvusvahelistes tehnoloogiaettevõtetes,» lisas minister.