FOTOD Eesti ohvitser pälvis Iraagis USA kaitseministri medali

Operatsiooni Inherent Resolve ülem kindralmajor Kevin C. Leahy tõi esile, et kaptenleitnant Reinmaa silmapaistev teenistus on aidanud läbi viia Iraagi Kurdistani relvajõudude reformi ja luua usaldust Kurdi julgeolekujõudude vastu, et tagada islamiäärmusliku Daeshi püsiv lüüasaamine.