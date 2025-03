Signal on USA mittetulundusühingu Signal Foundation tasuta rakendus krüpteeritud võrgusuhtluseks. See on tuntud eelkõige oma andmemajanduse ja täieliku krüptimise poolest ning seda on soovitanud turvaeksperdid ja andmekaitseorganisatsioonid.

Foto: Matthias Balk / dpa / picture-alliance / Scanpix