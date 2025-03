Olete mitmel korral välja pakkunud võimaluse, et Ukrainasse võiks tuua rahu ÜRO sekkumine. Kuidas te seda võimalikuks peate?

Üks asi on, mida Ukraina ja USA võiksid kokku leppida, maavaradest ja USA rollist edaspidi, kui aga räägime komplekssest lahendusest Venemaaga koos, et mis asi see rahukokkulepe on. ÜRO rahuvalvemissioon, rahuvalvejõud peaksid oleme Euroopa Liidu poolt juhitud aga võimalikult laia osavõtjate ringiga, kuhu ei kutsuta mittedemokraatlikke riike. Seda me ju nägime, kus ÜROs jõujooned jooksevad, kes hääletasid Ukraina resolutsiooni poolt, on potentsiaalsed osalejad. Mandaat peaks olema antud ÜRO Julgeolekunõukogu poolt ja juriidiliselt siduv, mitte vaid poliitiline kokkulepe. See oleks rahvusvahelise õiguse osa ja sellele kirjutasid alla USA, Hiina ja Venemaa, lisaks Euroopale. Sellel oleks hoopis teine mõjuulatus kui Trumpi ja Putini kokkuleppel. See päästaks teatud mõttes ka ÜROd surmast.