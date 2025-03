Otepää õpetaja ootamatut minnalaskmist katab saladuseloor

Nädal tagasi esitas Otepää vallavolikogu teabenõude nii Otepää vallavalitsusele kui ka sealse gümnaasiumi juhtkonnale, et saada teada, kas vastab tõele, et kooli haridustehnoloog Silver Pik (39), kellega kool lõpetas töösuhte eelmisel kuul päevapealt, on lubanud mõne õpilasega suheldes endale käitumist, mis kvalifitseerub lubamatu väärkohtlemisena.