Õiguskantsler Ülle Madise poole pöörduti mõni aeg tagasi küsimusega, kas SKA-l on õigus jätta eestkostetava lapse toetus maksmata, kui kohus on lapse vanematelt hooldusõiguse ära võtnud või peatanud ning määranud lapsele eestkostja. Nimelt vaatas SKA eelmisel aastal toetuse maksmise põhimõtted üle ning neid otsustati muuta.

Madise tõi välja, et temani on jõudnud info, et SKA kõigil juhtudel eestkostetava lapse eest toetust ei maksa: näiteks kui lapsevanematel on vanglasse sattumise tõttu hooldusõigus peatatud ja lapsele määratakse eestkostja, siis vanglast vabanedes saavad nad taotleda hooldusõiguse taastamist.