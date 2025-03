FOTOD Karis võttis vastu suursaadikute volikirjad

Riigipea kõneles suursaadikutega kahepoolsete suhete edendamisest ja sellest, kuidas ühiste pingutustega lahendada konflikte maailma eri paigus. Eesti president rõhutas, et Eesti jaoks on väga oluline aidata Ukrainal jõuda õiglase rahuni. Karis toonitas ÜRO, iseäranis Julgeoleku Nõukogu reformimise vajadust ning, et Eesti lähtub reeglitel põhinevast maailmakorrast.