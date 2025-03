Karis kuulutas välja veebipoodide infot ja EBRDd puudutavad seadused

Euroopa Liidu üldine tooteohutuse määrus paneb tootjatele kohustuse hinnata küberturvalisuse ja tehisintellekti kasutamisega kaasnevaid riske ning sätestab, et tarbija peab veebipoes kätte saama sama info, mis on kättesaadav tavakaupluses, sealhulgas tootja andmed, tootetähis, toote pilt ning hoiatused ja ohutusteave. Samuti on seaduse eesmärk tagada väljastpoolt Euroopa Liitu pärit toodete ohutus.