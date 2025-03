Karis CNNile: USA kohalolek Euroopas on kasulik nii meile kui ka neile endile

Karis märkis, et NATO ja USA kohalolek Euroopas on strateegiliselt oluline ning Eestil pole põhjust arvata, et Washington võiks sellest loobuda. «Me ei saa isegi kaaluda võimalust, et USA viiks oma väed Euroopast välja. See poleks kasulik ei Euroopale ega ka Ühendriikidele. Seetõttu töötame selle nimel, et see partnerlus püsiks, ja olen veendunud, et USA jääb Euroopasse,» ütles Karis.

Karis rõhutas ka vajadust parandada Ukraina ja USA presidendi omavahelisi suhteid. «On oluline, et see Atlandi-ülene side ei nõrgeneks, vaid muutuks tugevamaks. Seetõttu on oluline ka parandada president Zelenskõi ja president Trumpi vahelisi suhteid, sest me leiame, et see on oluline. Ja ka NATO vägede kohalolek ja USA kohalolek Euroopas on äärmiselt oluline. Me peaksime koos agressiooni vastu võitlema.»