KUKU Oidsalu: toimuv näeb välja nagu Trumpi ja Putini Ukraina jagamise tehing

Nädalavahetusel kohtusid Londonis Euroopa juhid, kuid Balti riike sinna ei kutsutud. Briti peaminister Keir Starmer palus seetõttu vabandust ning edaspidi on lubatud seda vältida. «Diplomaatias on nähtavus kriiside ajal miinimumtulemus,» kommenteeris Oidsalu. Küll aga pole tema sõnul põhjust arvata, et keegi läks Londonisse siinset piirkonda maha müüma. «Küsimus ei ole selles. Küsimus on pigem selles, et meie regiooni puudutavates küsimustes, nende lahendite juures, me peaksime olema.»

Julgeolekuekspert Meelis Oidsalu. Foto: Mihkel Maripuu

Oidsalu viitas ka Briti meedias kõlanud spekulatsioonidele, millest ühes arutleti, kas Balti riikide juhid on mõnes küsimuses ehk liiga jäigad. «Kahju on sellest, et pole avalikku selgitust arusaadavalt esitatuna. On nenditud, et juhtus nii, justkui selliseid kohtumisi tehakse nagu sõpruskonna lõunat, kus Mart ja Mari unustati ära.»

Kokkuvõttes sõnas ta, et Londoni kohtumisele liialt keskenduma ei peaks, kuivõrd edaspidiseks on lubatud vigade parandust.

«Hea on vähemalt see, et ka Euroopa on oma rahuplaaniga Trumpi juurde minemas, mitte ainult Putin pole saanud seda esitleda,» tõdes Oidsalu Londoni kohtumist kokku võttes.

Rääkides täpsemalt Venemaa soovidest, viitas Oidsalu Venemaa territoriaalsetele nõudmistele, millele Putin ilmselt täies mahus järeleandmist tahaks. «Lisaks sisaldub ka rahalise nõuete esitamine agressiooni ohvrile. Mõnes mõttes võibki öelda, et nii USA kui ka Venemaa julmemal moel esitavad kumbki oma kiskjalikke nõudmisi ühele riigile. Nii finantsiliselt kui ressursiliselt seda tükeldades,» rääkis Oidsalu ning lisas, et see paistab Trumpi ütluste ja tegude põhjal välja rohkem nagu Trumpi ja Putini Ukraina jagamise tehing.

Küll aga polnud ka Londonis tema sõnul Ukraina territoriaalsest terviklikkusest enam sellist juttu, nagu varem on kõlanud.

