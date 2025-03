Õiguskantsler: puudega inimeste parkimiskaartide väljaandmise korda saab muuta vaid riigikogu

Tallinn linnavalitsuse küsis õiguskantslerilt, kas tänane olukord, kus puudeid jagab sotsiaalkindlustusamet, aga puuetega inimeste parkimiskaarte kohalikud omavalitsused, on hea haldustavaga kooskõlas. Tallinna linnavalitsuse transpordiamet leidis, et sotsiaalkindlustusamet võiks väljastada ka puudega inimestele ette nähtud parkimiskaarte. Tallinna linnavalitsus on teinud sotsiaalministeeriumile sellise ettepaneku juba kaks korda

Õiguskantsler Ülle Madise kirjutab vastuseks Tallinna tarnspordiametile, et kui pakutud muudatus lihtsustab puudega inimeste elu ja vähendab parkimiskaardi väljaandmisega seotud kulusid maksumaksjale, on see kahtlemata tervitatav. Paraku ei saa kehtivat korda vaidlustada pelgalt selle tõttu, et parkimiskaardi andmisega seotud ülesanded on jagatud riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse asutuse vahel.