USA lõpetas ühepoolselt kaks lepingut Eesti Pagulasabiga

Ukrainas on Eesti Pagulasabi on üks suurimaid rahapõhise humanitaarabi pakkujaid rindeäärsetes ja raskesti ligipääsetavates piirkondades. USA rahastusega pidi Pagulasabi aastatel 2025–2026 jõudma 28 000 inimeseni, et aidata katta elutähtsaid baasvajadusi nagu toit, peavari, ravimid ja talvised küttekulud.