Kas salaja filmimine on lubatud? ETV dokumentaalfilm tõi esile Narva piiripunktis toimuva

Saani dokumentaalfilmis võetakse eksperimendi korras ja varjatud kaameratega vaatluse alla Narva piiripunkt ja seal viibivad inimesed. Saatejuhtide silmis seati dokumentaalfilmis küsimustele vastanud inimeste elu ohtu ning Langi arvates poleks film pidanud tele-eetrisse jõudmagi. «See on Rahvusringhääling, kus on tööl piisavalt inimesi, kes peavad jälgima seda, et eetrisse ei läheks materjalid, mis on vastuolus seadusega, inimlikkusega ja ajakirjanduse eetikakoodeksiga,» ütles ta. «Inimesi salvestati filmi jaoks neile seda ütlemata, salaja. Neile esitati provokatiivseid küsimusi ja nad vastasid neile, teades, et neid ei filmita,» lisas Lang.