Politsei peadirektori moodustatud politseijuhtide nõukogu koosneb endistest prefektidest ja peadirektoritest ning nende asetäitjatest. Tavapäraselt 1. märtsil toimuvatel õhtusöökidel on teenekatel politseitöötajatel alati palju rääkida Eesti politsei taasloomisest – ajast, kui arvati, et politsei on sama hea või halb kui miilits. Kui toona pidas politseinikest lugu umbes neljandik elanikkonnast, siis nüüdseks on usaldus jõudnud 80 protsendi peale.