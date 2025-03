Vanasadama trammiliin on Tallinna populaarseim

Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) selgitas, et linna trammivõrku ootavad lähiaastatel mitmed olulised muudatused. 1Uute trasside rajamine Liivalaia tänavale ja Pelguranda võimaldab tõsta trammiliikluse efektiivsust ja töökindlust. Tulevikus hakkab trammiliin nr 2 ühendama Pelguranda, Balti jaama, bussijaama, Rail Balticu terminali ja lennujaama, pakkudes paremaid liikumisvõimalusi nii linlastele kui ka külastajatele. Samuti on plaanis trammiliini nr 3 suunamine Liivalaia tänavale, et parandada veelgi linnasiseseid ühendusi,» rääkis Järvan.