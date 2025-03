Rostocki loomaaia direktor Antje Angeli ütles, et vabas looduses elavad jääkarud lahkuvad ema juurest ja alustavad iseseisvat elu tavaliselt kahe- või kolmeaastasena ning 2021. aasta 14. novembril Rostocki loomaaias sündinud Skadi ja Kaja on just selles eas.